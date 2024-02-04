Украина получила вторую лицензию на ОИ-2024 в синхронных прыжках в воду

Сегодня Украина получила свою вторую лицензию на Олимпийские игры-2024 в синхронных прыжках в воду. Пара Олега Колодия и Даниила Коновалова выиграла путевку в Париж по итогам Чемпионата мира по водным видам спорта.

Колодий и Коновалов заняли шестое место по результатам шести прыжков, что позволило им войти в топ-4. Это произошло из-за того, что пары Ван Цзюнуань / Лун Даои (Китай) и Энтони Гардинг / Джек Лафер (Великобритания) уже имели лицензии от ЧМ-2023.

Первые лицензии Украины в синхронных прыжках в воду после ЧМ-2023 в Японии были добыты Алексеем Середой и Кириллом Болюхом, которые выиграли "серебро" на 10-метровой вышке.