Украина получила вторую лицензию на ОИ-2024 в синхронных прыжках в воду
Олег Колодий и Даниил Коновалов завоевали путевку в Париж
Фото: Getty Images
Сегодня Украина получила свою вторую лицензию на Олимпийские игры-2024 в синхронных прыжках в воду. Пара Олега Колодия и Даниила Коновалова выиграла путевку в Париж по итогам Чемпионата мира по водным видам спорта.
Колодий и Коновалов заняли шестое место по результатам шести прыжков, что позволило им войти в топ-4. Это произошло из-за того, что пары Ван Цзюнуань / Лун Даои (Китай) и Энтони Гардинг / Джек Лафер (Великобритания) уже имели лицензии от ЧМ-2023.
Первые лицензии Украины в синхронных прыжках в воду после ЧМ-2023 в Японии были добыты Алексеем Середой и Кириллом Болюхом, которые выиграли "серебро" на 10-метровой вышке.
Популярное сейчас
- "Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО