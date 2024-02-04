Кучеренко о своей волонтерской деятельности: К сожалению, не все футболисты приобщаются и помогают. Наверное думают, что война далеко

Полузащитник "Вереса" Александр Кучеренко с начала полномасштабной войны России против Украины активно занимается волонтерством: донатит, проводит сборы, аукционы, ездит на прифронтовые территории, чтобы передать гражданским и военным помощь... Футболист рассказал о своей деятельности, которая отнесла футбол на второй план.

Первые 2-4 поездки на восток были очень эмоциональные. Потом возвращаешься домой и где-то еще половину дня или ночи прокручиваешь у себя в голове увиденное. Понимаешь, что это реальная война, гибнут люди и надо что-то делать, помогать.

Дорога на восток - это 1100 км только до Славянска. А еще много ездишь по области. Прошлая поездка длилась четыре с половиной дня, за которые мы проехали 4000 км. И я все время был сам за рулем. На самом деле это очень тяжело - у меня уже глаза ночью выпадали. Кто ездил, тот поймет.

Жаль, что мало кто из футболистов этим занимается и не ездит на передовую, чтобы увидеть, как живут люди и военные. Нам надо еще больше объединиться и еще больше помогать, чтобы нашим ребятам было легче. Если мы не воюем, то должны помогать. Это даже не обсуждается, потому что на их месте можем быть и мы.

В "Ингульце" мне никто не помогал. Руководство и ребята спрашивали, что там и как - им было интересно услышать все из первых уст. Но к сборам приобщались 1-2 раза несколько ребят. Сбросили по 500-1000 гривен единоразово и все. Возможности есть, а никто не хочет даже 100 гривен бросить. Но это на их совести.

В "Вересе" руководство помогает различным подразделениям. Я сам купил машину, а ремонт обошелся в 600-700 долларов и ребята помогли мне на 90% покрыть его стоимость. Я им благодарен, что они прониклись этим. К сожалению, не все приобщаются. Не знаю, почему так - устали или думают, что война далеко.

Много помогают Богдан Когут и Виталий Дахновский. Может еще кто-то помогает, но нас (футболистов) очень много, и максимум 20%-25% из 100% прониклись этим".

Когда началась полномасштабная война, то я вообще перестал смотреть спортивные каналы и передачи, футбольные новости читаю редко. Раньше следил, кто на каком месте в разных чемпионатах, но сейчас это все отошло для меня на второй план. Футбол посмотреть могу.

Провожу различные сборы и аукционы, но сейчас очень тяжело собирать. Прошу ребят подписывать флаги, различные тубусы и так далее, чтобы собрать средства и можно было им что-то приобрести или к чему-то приложить. Можно сказать, что свои ресурсы я исчерпал. Но если что-то недорогое, то стараюсь покупать сам, если нет сборов.

Под Лисичанском попал под обстрел. Когда он начался, то ребята на блок-посту накрыли собой под бетонными сваями. Снаряды прилетали рядом, и нас немного землей присыпало. Ребята даже не думали, а мгновенно собой накрыли. Обстрел продолжался где-то пять минут. Говорят: "Давай, уезжай отсюда". Я выгрузил им из машины пять ящиков, сел за руль и поехал. Буквально через 5 минут эту точку снова начали обстреливать.