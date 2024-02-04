Заря переезжает из Киева в Ужгород. Там клуб будет играть домашние матчи
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Директор ужгородского стадиона "Авангард" Виктор Качур сообщил, что "Заря" продолжит выступать в сезоне 2023/24 именно на самой большой арене Ужгорода.
Качур анонсировал первый матч луганчан против "Ворсклы", который должен состояться 24-го февраля.
Напомним, что первую часть сезона "Заря" проводила домашние матчи в Киеве на стадионе "Левый берег".
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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