Заря переезжает из Киева в Ужгород. Там клуб будет играть домашние матчи

Директор ужгородского стадиона "Авангард" Виктор Качур сообщил, что "Заря" продолжит выступать в сезоне 2023/24 именно на самой большой арене Ужгорода.

Качур анонсировал первый матч луганчан против "Ворсклы", который должен состояться 24-го февраля.

Напомним, что первую часть сезона "Заря" проводила домашние матчи в Киеве на стадионе "Левый берег".