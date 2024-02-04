Украина определила своего представителя на Евровидение-2024
Эту песню победителей Нацотбора вы могли слышать
EBU_
Сегодня, 4-го февраля, состоялось шоу результатов украинского Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024".
Больше всего баллов в сумме от жюри и зрителей получил дуэт Jerry Heil и alyona alyona. Именно эти артистки будут представлять Украину на "Евровидении-2024" с собственной композицией Teresa & Maria.
Напомним, что вчера, 3-го февраля, состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2024". Собственно, в тот же день должны были и определить победителя, однако, приложение "Дія", в котором проходило голосование зрителей, не выдержало большой нагрузки и перестало работать. Было принято решение продлить голосование до воскресенья.
Песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в мае в городе Мальме (Швеция). Кроме Украины, за победу будут бороться еще 36 стран.
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