Усик: Поверю в бой с Фьюри тогда, когда мы уже будем стоять в ринге

Украинский чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бое с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению украинца, фанаты хотят видеть лишь одного чемпиона.

Напомним, что бой был перенесён из-за травмы британца и теперь состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я думаю, что да (только таким поединком можно войти в историю). Потому что много десятков лет не было такого. Много фанатов бокса этого ждут. Они хотят это увидеть, хотят увидеть одного чемпиона. Ни четырёх, ни трёх, ни двух — они хотят увидеть одного чемпиона. И я их понимаю. И я думаю, что они дождутся", — не теряет надежды Усик.

Также Александр заявил, что не уверен в том, что Фьюри выйдет в ринг.

"Я уже говорил, что поверю тогда, когда мы уже будем стоять в ринге и прозвучит гонг к началу первого раунда — бам!"