Усик: Поверю в бой с Фьюри тогда, когда мы уже будем стоять в ринге
Украинец сомневается в проведении боя
Фото: USYK17
Украинский чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о бое с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению украинца, фанаты хотят видеть лишь одного чемпиона.
Напомним, что бой был перенесён из-за травмы британца и теперь состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Я думаю, что да (только таким поединком можно войти в историю). Потому что много десятков лет не было такого. Много фанатов бокса этого ждут. Они хотят это увидеть, хотят увидеть одного чемпиона. Ни четырёх, ни трёх, ни двух — они хотят увидеть одного чемпиона. И я их понимаю. И я думаю, что они дождутся", — не теряет надежды Усик.
Также Александр заявил, что не уверен в том, что Фьюри выйдет в ринг.
"Я уже говорил, что поверю тогда, когда мы уже будем стоять в ринге и прозвучит гонг к началу первого раунда — бам!"
Популярное сейчас
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО