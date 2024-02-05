WTA. Швёнтек возглавляет рейтинг, Свитолина теряет позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает представительница Польши Ига Швёнтек, следом за ней располагается Арина Соболенко, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Лучшей из украинок по-прежнему остается Элина Свитолина, которая занимает 20-е место. Следом идут Даяна Ястремская(29) и Марта Костюк (30). Ангелина Калинина осталась на 32-м месте, а Леся Цуренко потеряла 6 позиций и теперь располагается на 37-й строчке рейтинга.

Рейтинг WTA от 5 февраля:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520;

...

20 (19) Элина Свитолина — 2212;

29 (29) Даяна Ястремская — 1617;

30 (28) Марта Костюк — 1571;

32 (32) Ангелина Калинина — 1480;

37 (31) Леся Цуренко — 1363