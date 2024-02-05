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Тайсон Фьюри: Мне наложили 11 швов

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Британец рассказал о своей травме

Тайсон Фьюри: Мне наложили 11 швов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал о полученной травме, из-за которой сорвался их бой с Александром Усиком.

"Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз и рассечение. Я был в больнице, и мне наложили 11 швов. У меня есть медицинские заключения… У меня никогда такого не было, это в первый раз", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.02.2024 в 08:43
12-й забыли наложить... на рот!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.02.2024 в 08:43
12-й забыли наложить... на рот!
Ответить
1
0

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