Тайсон Фьюри: Мне наложили 11 швов

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал о полученной травме, из-за которой сорвался их бой с Александром Усиком.

"Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз и рассечение. Я был в больнице, и мне наложили 11 швов. У меня есть медицинские заключения… У меня никогда такого не было, это в первый раз", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.