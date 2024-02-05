ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 54 единицы техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 05.02.24.
За воскресенье, 04 февраля, было ликвидировано еще 810 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 389560 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники и вооружения. В частности, 5 танков, 4 ББМ и 18 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
- РСЗО - 979 (0) ед,
- средства ПВО - 664 (+1) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (0) ед,
- крылатые ракеты - 1848 (0) ед,
- корабли/катера - 24 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
- специальная техника - 1486 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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