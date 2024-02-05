  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости

Также было уничтожено 54 единицы техники

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 05.02.24.

За воскресенье, 04 февраля, было ликвидировано еще 810 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 389560 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники и вооружения. В частности, 5 танков, 4 ББМ и 18 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6348 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
  • РСЗО - 979 (0) ед,
  • средства ПВО - 664 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1848 (0) ед,
  • корабли/катера - 24 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
  • специальная техника - 1486 (+7) ед.
Читайте также Роботино. Зеленский посетил защитников Украины на передовой
По теме
yellow-arrow
Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать возможную отставку Залужного сказал, что нужна перезагрузка
yellow-arrow
На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Мне наложили 11 швов
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости