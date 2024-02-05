ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 05.02.24.

За воскресенье, 04 февраля, было ликвидировано еще 810 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 389560 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники и вооружения. В частности, 5 танков, 4 ББМ и 18 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6348 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,

артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,

РСЗО - 979 (0) ед,

средства ПВО - 664 (+1) ед,

самолетов - 332 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (0) ед,

крылатые ракеты - 1848 (0) ед,

корабли/катера - 24 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,

специальная техника - 1486 (+7) ед.