Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать возможную отставку Залужного сказал, что нужна перезагрузка
Фактически подтвердил намерения
Сайт Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на запрос журналистов итальянского телеканала Tg1 относительно возможных изменений в военно-политическом руководстве страны.
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Зеленского попросили прокомментировать слухи о возможном увольнении с должности Главнокомандующего Валерия Залужного, на что глава государства ответил, что нужны изменения, перезагрузка, новое начало.
"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда.
Если мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного сектора.
Я думаю об этом, о перезагрузке. Я в этом процессе. Нельзя сказать, что вот есть один человек, вы заменили его и все поехало. Нет, это серьезная машина и она зависит от многих процессов.
Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную позитивную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны".
Добавим, что ранее украинские СМИ уже писали о том, что Владимир Зеленский подготовил Указ об увольнении Валерия Залужного. Также иностранная пресса писала о том, что Украина известила США о намерениях сменить Главнокомандующего.
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