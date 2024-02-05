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Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать возможную отставку Залужного сказал, что нужна перезагрузка

Общие новости

Фактически подтвердил намерения

Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать возможную отставку Залужного сказал, что нужна перезагрузка

Сайт Президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на запрос журналистов итальянского телеканала Tg1 относительно возможных изменений в военно-политическом руководстве страны.

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Зеленского попросили прокомментировать слухи о возможном увольнении с должности Главнокомандующего Валерия Залужного, на что глава государства ответил, что нужны изменения, перезагрузка, новое начало.

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда.

Если мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного сектора.

Я думаю об этом, о перезагрузке. Я в этом процессе. Нельзя сказать, что вот есть один человек, вы заменили его и все поехало. Нет, это серьезная машина и она зависит от многих процессов.

Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную позитивную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны".

Добавим, что ранее украинские СМИ уже писали о том, что Владимир Зеленский подготовил Указ об увольнении Валерия Залужного. Также иностранная пресса писала о том, что Украина известила США о намерениях сменить Главнокомандующего.

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Источник:
Rai News
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Alex-696 (Немирів)
05.02.2024 в 09:28
Почни з себе, сцуко.
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Комментарии 2
Alex-696 (Немирів)
05.02.2024 в 09:28
Почни з себе, сцуко.
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2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.02.2024 в 09:37
Воно себе прикрило, ще більш безхребетним оточенням... А на об'єднання зі всіма проукраїнськими силами не піде... Бо виявиться, що він там зайвий!
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