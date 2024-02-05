Зеленский в ответ на просьбу прокомментировать возможную отставку Залужного сказал, что нужна перезагрузка

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на запрос журналистов итальянского телеканала Tg1 относительно возможных изменений в военно-политическом руководстве страны.

Зеленского попросили прокомментировать слухи о возможном увольнении с должности Главнокомандующего Валерия Залужного, на что глава государства ответил, что нужны изменения, перезагрузка, новое начало.

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда.

Если мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного сектора.

Я думаю об этом, о перезагрузке. Я в этом процессе. Нельзя сказать, что вот есть один человек, вы заменили его и все поехало. Нет, это серьезная машина и она зависит от многих процессов.

Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную позитивную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны".