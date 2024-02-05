Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной

Пятого февраля День рождения отмечает руководитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала. Его на странице в Фейсбук поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Примечательно, что Главком в своей заметке употребил временную форму прошлого, подчеркнув, что счастлив от того, что во время войны Шаптала был рядом с ним (орфография и грамматика заметки сохранены).

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.

Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего.

С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили".