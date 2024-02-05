Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной
Праздник у Сергея Шапталы
Фото - Валерій Залужний
Пятого февраля День рождения отмечает руководитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала. Его на странице в Фейсбук поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Примечательно, что Главком в своей заметке употребил временную форму прошлого, подчеркнув, что счастлив от того, что во время войны Шаптала был рядом с ним (орфография и грамматика заметки сохранены).
"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.
Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего.
С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили".
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в общении с итальянскими журналистами подтвердил информацию о том, что раздумывает над изменениями в военно-политическом руководстве страны.
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