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Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной

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Праздник у Сергея Шапталы

Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной

Фото - Валерій Залужний

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Пятого февраля День рождения отмечает руководитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала. Его на странице в Фейсбук поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Примечательно, что Главком в своей заметке употребил временную форму прошлого, подчеркнув, что счастлив от того, что во время войны Шаптала был рядом с ним (орфография и грамматика заметки сохранены).

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно.

Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего.

С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в общении с итальянскими журналистами подтвердил информацию о том, что раздумывает над изменениями в военно-политическом руководстве страны.

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Gican85 (Киев)
05.02.2024 в 12:09
Одной рукой поздравляет, а другим органом уволняет
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
05.02.2024 в 12:09
Одной рукой поздравляет, а другим органом уволняет
Ответить
0
0

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