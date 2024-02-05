Сенат США опубликовал текст законопроекта о помощи Украине
Для Киева предусмотрены 60,1 млрд долларов
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Сенат США опубликовал текст двухпартийного законопроекта о помощи Украине и Израилю и охране границы на $118,28 млрд
Для Киева предусмотрены $60,1 млрд. Для Израиля - $14,1 млрд, а на усиление безопасности на границе США - $20,2 млрд.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер обещает, что голосование пройдет до 7 февраля.
"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - говорится в заявлении Президента США.
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Источник:cnbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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