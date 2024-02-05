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Сенат США опубликовал текст законопроекта о помощи Украине

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Для Киева предусмотрены 60,1 млрд долларов

Сенат США опубликовал текст законопроекта о помощи Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Сенат США опубликовал текст двухпартийного законопроекта о помощи Украине и Израилю и охране границы на $118,28 млрд

Для Киева предусмотрены $60,1 млрд. Для Израиля - $14,1 млрд, а на усиление безопасности на границе США - $20,2 млрд.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер обещает, что голосование пройдет до 7 февраля.

"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - говорится в заявлении Президента США.

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Источник:
cnbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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