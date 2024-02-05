Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Четырнадцатого февраля 2024-го года истекает срок всеобщей мобилизации и военного положения, определенных предыдущим Указом президента Украины. Владимир Зеленский предложил народным депутатам продлить эти сроки.

Соответствующие законопроекты уже были поданы в Верховную Раду Украины.

Согласно им, сроки военного положения и всеобщей мобилизации предлагают продлить на 90 дней – до 14-го мая. Законопроекты будут рассмотрены Верховной Радой на ближайшем заседании.