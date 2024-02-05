Зеленский в разговоре с иностранцами назвал ситуацию на сухопутных участках фронта патовой. В ОП уже опровергают

В разговоре с журналистами итальянского телеканала Rai1 президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на сухопутных участках фронта патовой. Глава государства сделал акцент на том, что такая ситуация возникла из-за задержек с поставками оружия от партнеров.

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства".

В то же время Зеленский положительно охарактеризовал военно-морские операции, проведенные ВСУ:

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно".

На информацию о "патовой ситуации" уже отреагировали в Офисе Президента. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в заметке в Фейсбук отметил, что речь идет о стагнации, а не пате.

"Уважаемые коллеги, точность формулировок важна. В интервью Президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую". Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы".

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Также Никифоров привел оригинал цитаты Владимир Зеленского:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, - мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы, там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире" (с), - написал Никифоров.