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Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба

Общие новости

Изменения могут произойти уже в ближайшее время

Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба

Фото - фейсбук Валерія Залужного

Новина українською

Издание "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники, приближенные к властным кругам, сообщает о том, что в Офисе президента Украины рассматривают возможность замены не только Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталы.

Так, отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник источника отметил, что из Генштаба уйдет также Шаптала (генерал-мойор Сергей Шаптала - прим.). Относительно других – неопределенность.

Все эти события (относительно замены Залужного и Шапталы - прим.) могут произойти в середине недели, - пишет "Украинская Правда" со ссылкой на источники.

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Отметим, что сегодня, пятого февраля, свой День рождения отмечает глава Генштаба Сергей Шаптала. Валерий Залужный публично поздравил его, использовав форму прошедшего времени: "Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной"...

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Источник:
Українська Правда
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 12:52
это решили так депутаты которые не хотят идти воевать за Украину
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 12:52
это решили так депутаты которые не хотят идти воевать за Украину
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Gican85 (Киев)
05.02.2024 в 12:06
Они там, что совсем ничего не боятся?
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