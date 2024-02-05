Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
Изменения могут произойти уже в ближайшее время
Фото - фейсбук Валерія Залужного
Издание "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники, приближенные к властным кругам, сообщает о том, что в Офисе президента Украины рассматривают возможность замены не только Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталы.
Так, отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник источника отметил, что из Генштаба уйдет также Шаптала (генерал-мойор Сергей Шаптала - прим.). Относительно других – неопределенность.
Все эти события (относительно замены Залужного и Шапталы - прим.) могут произойти в середине недели, - пишет "Украинская Правда" со ссылкой на источники.
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Отметим, что сегодня, пятого февраля, свой День рождения отмечает глава Генштаба Сергей Шаптала. Валерий Залужный публично поздравил его, использовав форму прошедшего времени: "Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной"...
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