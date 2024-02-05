  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЦПД: Информация о якобы словах Зеленского о патовой ситуации на фронте - ошибочна
В тренде

ЦПД: Информация о якобы словах Зеленского о патовой ситуации на фронте - ошибочна

Общие новости

И не соответствует действительности

ЦПД: Информация о якобы словах Зеленского о патовой ситуации на фронте - ошибочна

Колаж - Центр протидії дезінформації

Новина українською

Утром понедельника, пятого февраля, в украинских СМИ появилась информация о словах президента Украины Владимира Зеленского итальянскому телеканалу Rai1 о якобы "патовой ситуации" на сухопутных участках фронта.

Читайте такжеЗеленский в разговоре с иностранцами назвал ситуацию на сухопутных участках фронта патовой. В ОП уже опровергают

Впоследствии с заявлением выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, разъяснив, что имелась в виду стагнация, а не пат. Также свое объяснение предоставил Центр противодействия дезинформации:

"Информация во многих медиа, что якобы Президент Украины сказал итальянскому СМИ о "патовой" ситуации на фронте, является ошибочным толкованием и не соответствует действительности. После интервью Владимира Зеленского итальянскому телеканалу Rai1, некоторые СМИ распространили манипулятивные утверждения о якобы "патовой" ситуации на фронте.

В то же время Президент, комментируя ситуацию на фронте этим летом, заявил, что "морская часть" дала положительный результат. Благодаря этим операциям Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор".

Однако сухопутная часть операций завершилась стагнацией. В частности, речь идет о контрнаступательных действиях на юге. Однако это не означает, что ситуацию на фронте можно называть "патовой", и Силы обороны Украины продолжат деоккупацию территорий", - говорится в сообщении.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Стало известно о смерти так называемого министра чрезвычайных ситуаций ЛНР
yellow-arrow
Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
yellow-arrow
Зеленский в разговоре с иностранцами назвал ситуацию на сухопутных участках фронта патовой. В ОП уже опровергают
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Центр протидії дезінформації
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости