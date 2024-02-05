ЦПД: Информация о якобы словах Зеленского о патовой ситуации на фронте - ошибочна

Утром понедельника, пятого февраля, в украинских СМИ появилась информация о словах президента Украины Владимира Зеленского итальянскому телеканалу Rai1 о якобы "патовой ситуации" на сухопутных участках фронта.

Впоследствии с заявлением выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, разъяснив, что имелась в виду стагнация, а не пат. Также свое объяснение предоставил Центр противодействия дезинформации:

"Информация во многих медиа, что якобы Президент Украины сказал итальянскому СМИ о "патовой" ситуации на фронте, является ошибочным толкованием и не соответствует действительности. После интервью Владимира Зеленского итальянскому телеканалу Rai1, некоторые СМИ распространили манипулятивные утверждения о якобы "патовой" ситуации на фронте.

В то же время Президент, комментируя ситуацию на фронте этим летом, заявил, что "морская часть" дала положительный результат. Благодаря этим операциям Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор".

Однако сухопутная часть операций завершилась стагнацией. В частности, речь идет о контрнаступательных действиях на юге. Однако это не означает, что ситуацию на фронте можно называть "патовой", и Силы обороны Украины продолжат деоккупацию территорий", - говорится в сообщении.