Стало известно о смерти так называемого министра чрезвычайных ситуаций ЛНР
Потелещенко назначили на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года
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Стало известно о смерти так называемого министра Чрезвычайных ситуаций ЛНР.
Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб во время удара Вооруженных сил Украины 3 февраля по Лесичанску. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя ведомства.
"Среди погибших в результате обстрела в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко", - заявил источник агентства.
Потелещенко был назначен на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года, до этого он возглавлял пожарно-спасательный отряд МЧС РФ в ЛНР.
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Источник:ТАСС
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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