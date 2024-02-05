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Стало известно о смерти так называемого министра чрезвычайных ситуаций ЛНР

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Потелещенко назначили на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года

Стало известно о смерти так называемого министра чрезвычайных ситуаций ЛНР

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Стало известно о смерти так называемого министра Чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб во время удара Вооруженных сил Украины 3 февраля по Лесичанску. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя ведомства.

"Среди погибших в результате обстрела в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко", - заявил источник агентства.

Потелещенко был назначен на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года, до этого он возглавлял пожарно-спасательный отряд МЧС РФ в ЛНР.

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Источник:
ТАСС
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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