Наев анонсировал поступление в Украину самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км
Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие
Командування Об'єднаних Сил ЗС України
Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие. Ожидаются поставки F-16 с ракетами на 300-500 километров.
Об этом сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", - сказал он.
По его словам, это позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага.
Как отметил Наев, с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, противник понес еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 километров от переднего края.
"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных возможностей и переходу к вынужденной обороне (а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона)", - сказал Наев.
Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.
Союзники Украины в 2023 году создали авиационную коалицию для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году А представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО