Командующий Объединенных Сил ВСУ анонсировал получение Украиной самолетов F-16 с ракетами дальностью 300 - 500 км

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о том, что Украина в последующих пакетах военной помощи получит самолеты F-16 вместе с ракетами, которые способны поражать цели на 300 - 500 километров.

"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага", - отметил генерал-лейтенант.

По словам Наева, наличие такого вооружения поможет Украине эффективнее освобождать свою территории от российской оккупации.