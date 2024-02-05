Командующий Объединенных Сил ВСУ анонсировал получение Украиной самолетов F-16 с ракетами дальностью 300 - 500 км
В следующих пакетах помощи
Командування Об'єднаних Сил ЗС України
Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о том, что Украина в последующих пакетах военной помощи получит самолеты F-16 вместе с ракетами, которые способны поражать цели на 300 - 500 километров.
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага", - отметил генерал-лейтенант.
По словам Наева, наличие такого вооружения поможет Украине эффективнее освобождать свою территории от российской оккупации.
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