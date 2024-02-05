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СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины

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У Службы безопасности есть записи разговоров предателя

СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

СБУ задержала главу одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, отрицавшего агрессию РФ против Украины. Об этм сообщает пресс-служба СБУ.

У Службы безопасности есть записи разговоров, в которых он отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

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"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима", - говорится в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

  • мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
  • почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
  • специальное техническое средство незаконной слежки;
  • прокремлевскую литературу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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