СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины

СБУ задержала главу одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, отрицавшего агрессию РФ против Украины. Об этм сообщает пресс-служба СБУ.

У Службы безопасности есть записи разговоров, в которых он отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

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"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима", - говорится в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

специальное техническое средство незаконной слежки;

прокремлевскую литературу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.