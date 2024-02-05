СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины
У Службы безопасности есть записи разговоров предателя
СБУ задержала главу одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, отрицавшего агрессию РФ против Украины. Об этм сообщает пресс-служба СБУ.
У Службы безопасности есть записи разговоров, в которых он отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.
Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима", - говорится в сообщении.
Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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