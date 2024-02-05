Галлас приедет на Россию на выставочный турнир. Ранее он принял участие в матче Game4Ukraine

На России 9-11 февраля состоится так называемый "Кубок легенд" - своеобразный выставочный турнир.

Согласился принять участие в турнире и бывший игрок сборной Франции, "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас, записав даже по этому поводу видео.

Видимо, Галлас страдает раздвоением личности, так как не так давно он играл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

А вот бывший вратарь "Интера" и сборной Франции Себастьян Фрей отказался ехать на болотный турнир, заявив, что он является другом и поддерживает Андрея Шевченко.