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Галлас приедет на Россию на выставочный турнир. Ранее он принял участие в матче Game4Ukraine

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Видимо, деньги для француза совершенно не пахнут

Галлас приедет на Россию на выставочный турнир. Ранее он принял участие в матче Game4Ukraine

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На России 9-11 февраля состоится так называемый "Кубок легенд" - своеобразный выставочный турнир.

Согласился принять участие в турнире и бывший игрок сборной Франции, "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас, записав даже по этому поводу видео.

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Видимо, Галлас страдает раздвоением личности, так как не так давно он играл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

А вот бывший вратарь "Интера" и сборной Франции Себастьян Фрей отказался ехать на болотный турнир, заявив, что он является другом и поддерживает Андрея Шевченко.

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