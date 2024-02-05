Шахтер создает футбольную команду для военных с ампутациями
Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время
shakhtar.com
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Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).
Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.
Получить информацию о наборе в команду можно по номеру +38 050 217 47 96.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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