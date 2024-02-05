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Шахтер создает футбольную команду для военных с ампутациями

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Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время

Шахтер создает футбольную команду для военных с ампутациями

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о создании футбольной команды для людей с инвалидностью. Участниками команды станут военные, получившие во время боевых действий ранения и, как следствие, ампутацию конечностей.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

Получить информацию о наборе в команду можно по номеру +38 050 217 47 96.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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