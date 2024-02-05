Нидерланды передадут Украине еще 6 истребителей F-16 к ранее заявленным 18-ти
Таким образом, Нидерланды передадут Украине уже 24 борта
defensie.nl
Нидерланды готовятся передать Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить в декабре 2023 года.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов в Twitter.
"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", - говорится в заявлении.
Таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.
"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", - подчеркнула министр обороны Нидерландов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества
- Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах
- ЦПД: Информация о якобы словах Зеленского о патовой ситуации на фронте - ошибочна
- Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн