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Нидерланды передадут Украине еще 6 истребителей F-16 к ранее заявленным 18-ти

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Таким образом, Нидерланды передадут Украине уже 24 борта

Нидерланды передадут Украине еще 6 истребителей F-16 к ранее заявленным 18-ти

defensie.nl

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды готовятся передать Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить в декабре 2023 года.

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Об этом заявил министр обороны Нидерландов в Twitter.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", - говорится в заявлении.

Таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", - подчеркнула министр обороны Нидерландов.

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