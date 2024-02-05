Нидерланды передадут Украине еще 6 истребителей F-16 к ранее заявленным 18-ти

Нидерланды готовятся передать Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить в декабре 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов в Twitter.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", - говорится в заявлении.

Таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", - подчеркнула министр обороны Нидерландов.