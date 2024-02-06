ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 122 единицы техники
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 06.02.24.
За понедельник, 05 февраля, было ликвидировано еще 1020 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 390580 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, 17 танков, 35 ББМ и 18 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6365 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 11857 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 9367 (+18) ед,
- РСЗО - 979 (0) ед,
- средства ПВО - 665 (+1) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (0) ед,
- крылатые ракеты - 1848 (0) ед,
- корабли/катера - 24 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12453 (+41) ед,
- специальная техника - 1496 (+10) ед.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шацких: Пусть Шахтер тратит десятки миллионов на трансферы, Динамо под силу бороться за чемпионство
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро
- Washington Post: Украина сообщила США о предстоящем увольнении Залужного
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн