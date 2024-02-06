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ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 122 единицы техники

ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 06.02.24.

За понедельник, 05 февраля, было ликвидировано еще 1020 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 390580 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, 17 танков, 35 ББМ и 18 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6365 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 11857 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 9367 (+18) ед,
  • РСЗО - 979 (0) ед,
  • средства ПВО - 665 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1848 (0) ед,
  • корабли/катера - 24 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12453 (+41) ед,
  • специальная техника - 1496 (+10) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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