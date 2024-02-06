ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 06.02.24.

За понедельник, 05 февраля, было ликвидировано еще 1020 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 390580 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, 17 танков, 35 ББМ и 18 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: