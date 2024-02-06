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Шевченко и Грищенко представят Украину на Конгрессе УЕФА в Париже

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Мероприятие пройдет 8 февраля

Шевченко и Грищенко представят Украину на Конгрессе УЕФА в Париже

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже в этот четверг, 8 февраля в столице Франции состоится очередной 48-й Конгресс УЕФА.

Мероприятие пройдет не без участия представителей Украины. Как сообщает Sport.ua, представлять нашу страну во время конгресса будет президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь этой общественной организации Игорь Грищенко.

А накануне в Париже пройдет заседание Исполкома УЕФА, где одним из ключевых вопросов будет утверждение системы распределения доходов участников клубных мужских соревнований под эгидой УЕФА.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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