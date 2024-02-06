СБУ разоблачила агентуру фсб, в которую входили должностные лица спецслужб Украины
Задержаны пять членов вражеской контрразведки
СБУ
СБУ разоблачила агентуру фсб, в которую входили бывшие и нынешние чиновники спецслужб Украины.
В разных регионах задержаны пять членов вражеской контрразведки. Среди них - бывшие служащие ГУР и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.
Завербованные с помощью денег и угроз убийства их семей агенты передавали россиянам разведданные, данные о ВСУ, о стратегически важных энергообъектах и фортификационных сооружениях Украины.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ssu
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
- Зеленский: В Украину прибыли две системы ПВО, которые сбивают все
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн