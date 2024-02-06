СБУ разоблачила агентуру фсб, в которую входили должностные лица спецслужб Украины

СБУ разоблачила агентуру фсб, в которую входили бывшие и нынешние чиновники спецслужб Украины.

В разных регионах задержаны пять членов вражеской контрразведки. Среди них - бывшие служащие ГУР и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Завербованные с помощью денег и угроз убийства их семей агенты передавали россиянам разведданные, данные о ВСУ, о стратегически важных энергообъектах и фортификационных сооружениях Украины.