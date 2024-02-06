Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
Состоялось голосование
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Верховной Раде Украины сегодня, шестого февраля, состоялось голосование за два законопроекта, поданные накануне в Парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
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Предыдущий срок военного положения и мобилизации истекал 14-го февраля.
"За" проголосовали 323 депутата. Новые законы продлили военное положение и положение мобилизации в Украине еще на девяносто дней – до тринадцатого мая 2024-го года.
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Источник:ВРУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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