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Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

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Состоялось голосование

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Верховной Раде Украины сегодня, шестого февраля, состоялось голосование за два законопроекта, поданные накануне в Парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Читайте такжеЗеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Предыдущий срок военного положения и мобилизации истекал 14-го февраля.

"За" проголосовали 323 депутата. Новые законы продлили военное положение и положение мобилизации в Украине еще на девяносто дней – до тринадцатого мая 2024-го года.

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Источник:
ВРУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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