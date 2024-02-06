Рада окончательно приняла закон об электронном реестре военнообязанных
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить во втором квартале 2024 года
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Верховная Рада окончательно приняла законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада пересмотрела решение #10062 по реестрам для воинского учета. Все шесть предложений набрали голоса. После этого текст может быть подписан спикером и далее президентом.
Там изменены 6 позиций согласно статье 131 Регламента Верховной Рады Украины об устранении несогласованностей", - отметил парламентарий.
Напомним, что 16 января 2024 года Рада приняла закон об электронном реестре военнообязанных в целом.
Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.
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