Рада окончательно приняла закон об электронном реестре военнообязанных

Верховная Рада окончательно приняла законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада пересмотрела решение #10062 по реестрам для воинского учета. Все шесть предложений набрали голоса. После этого текст может быть подписан спикером и далее президентом.

Там изменены 6 позиций согласно статье 131 Регламента Верховной Рады Украины об устранении несогласованностей", - отметил парламентарий.

Напомним, что 16 января 2024 года Рада приняла закон об электронном реестре военнообязанных в целом.

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.