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"И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО

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В листовках говорится, что в В Украине убито уже более 300 000 россиян

"И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО

t.me/operativnoZSU

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В столице России неизвестные распространяют листовки с осуждением агрессии против Украины.

Соответствующие фотографии обнародовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Крым - раковая опухоль России. В Афгане они погубили 15 000 наших ребят. В Украине убито уже более 300 000 лучших сыновей. До Крыма $1 - 38 рублей, повоевали и получили $1 - 93 рубля. Россияне, братья, и это цена за Крым ?!" – говорится на открытках.

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