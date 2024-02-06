"И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО
В листовках говорится, что в В Украине убито уже более 300 000 россиян
t.me/operativnoZSU
В столице России неизвестные распространяют листовки с осуждением агрессии против Украины.
Соответствующие фотографии обнародовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Крым - раковая опухоль России. В Афгане они погубили 15 000 наших ребят. В Украине убито уже более 300 000 лучших сыновей. До Крыма $1 - 38 рублей, повоевали и получили $1 - 93 рубля. Россияне, братья, и это цена за Крым ?!" – говорится на открытках.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн