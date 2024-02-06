"И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО

В столице России неизвестные распространяют листовки с осуждением агрессии против Украины.

Соответствующие фотографии обнародовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Крым - раковая опухоль России. В Афгане они погубили 15 000 наших ребят. В Украине убито уже более 300 000 лучших сыновей. До Крыма $1 - 38 рублей, повоевали и получили $1 - 93 рубля. Россияне, братья, и это цена за Крым ?!" – говорится на открытках.