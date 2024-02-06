Зеленский поручил создать отдельный род Сил беспилотных систем
Президент подписал соответствующий указ
Sasha Maslov
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором поручает Кабмину и Генштабу разработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.
Об этом говорится в президентском указе №41/2024, опубликованном на официальном сайте главы государства.
В тексте указа отмечается: "С целью наращивания способностей Вооруженных сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:
1. Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения для повторного рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
2. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования".
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