Зеленский поручил создать отдельный род Сил беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором поручает Кабмину и Генштабу разработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.

Об этом говорится в президентском указе №41/2024, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается: "С целью наращивания способностей Вооруженных сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:

1. Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения для повторного рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

2. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования".