ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 07.02.24.

За вторник, 06 февраля, было ликвидировано еще 890 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 391470 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 89 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков, 22 ББМ и 20 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6372 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 11879 (+22) ед,

артиллерийских систем - 9387 (+20) ед,

РСЗО - 980 (+1) ед,

средства ПВО - 665 (0) ед,

самолетов - 332 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7177 (+4) ед,

крылатые ракеты - 1849 (+1) ед,

корабли/катера - 24 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед,

специальная техника - 1497 (+1) ед.