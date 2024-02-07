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ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 89 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 07.02.24.

За вторник, 06 февраля, было ликвидировано еще 890 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 391470 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 89 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков, 22 ББМ и 20 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6372 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 11879 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 9387 (+20) ед,
  • РСЗО - 980 (+1) ед,
  • средства ПВО - 665 (0) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7177 (+4) ед,
  • крылатые ракеты - 1849 (+1) ед,
  • корабли/катера - 24 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед,
  • специальная техника - 1497 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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