ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 89 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 07.02.24.
За вторник, 06 февраля, было ликвидировано еще 890 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 391470 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 89 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков, 22 ББМ и 20 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6372 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 11879 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 9387 (+20) ед,
- РСЗО - 980 (+1) ед,
- средства ПВО - 665 (0) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7177 (+4) ед,
- крылатые ракеты - 1849 (+1) ед,
- корабли/катера - 24 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед,
- специальная техника - 1497 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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