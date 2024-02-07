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Пожары в Киеве, "прилеты" в Николаеве и взрывы в Дрогобыче: главное о последствиях массированной атаки

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Войска рф массированно в несколько волн атаковали Украину

Пожары в Киеве, "прилеты" в Николаеве и взрывы в Дрогобыче: главное о последствиях массированной атаки

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Сегодня, 7 февраля утром россия массированно атаковала Украину ракетами, перед этим выпустив "Шахеды". Под ударом оказался Киев, Харьков, Николаев, а также взрывы слышали и в западных регионах. Известно о пожарах, разрушениях и пострадавших.

Главное об атаке:

Войска рф массированно в несколько волн атаковали Украину, выпустив ракеты с Ту-95МС и Ту-22М3. Также противник использовал баллистику, а перед этим запускал "Шахеды".

Ракета на Львовщине летела в направлении Польши. На расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов. На перехват ракеты вылетели три польских F-16.

Киев. Раздавались взрывы, работала ПВО. Из-за падения обломков в Днепровском р-не есть пострадавшие, там также аварийное отключение света. Мэр сообщил о повреждении 2 высоковольтных линий. В Голосеевском р-не, горит многоэтажка, машины и СТО. Кроме того, повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Киевская область. Раздавались взрывы.

Харьков. Попадание в Слободском р-не. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Николаев. Есть попадания ракет и "Шахедов". Повреждено около 20 домов и водопроводные сети. Возник пожар на участке подземного газопровода, а также на территории инфраструктурного объекта. Есть раненые и погибший.

Черкасская область. Раздавались взрывы.

Дрогобыч (Львовская область) были слышны взрывы.

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Источник:
rbc.
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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