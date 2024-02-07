Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Залужный сообщил, сколько целей удалось сбить
Было уничтожено 44 воздушные цели
Генштаб
7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
В общем применены 64 средства воздушного нападения:
- - 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда - Крым);
- - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);
- - 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
- - 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);
- - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - рф.);
- - 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл. - рф.).
В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:
- - 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- - 3 крылатые ракеты "Калибр";
- - 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Головнокомандувач ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн