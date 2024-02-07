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Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Залужный сообщил, сколько целей удалось сбить

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Было уничтожено 44 воздушные цели

Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Залужный сообщил, сколько целей удалось сбить

Генштаб

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7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

В общем применены 64 средства воздушного нападения:

  • - 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда - Крым);
  • - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);
  • - 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
  • - 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);
  • - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - рф.);
  • - 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл. - рф.).

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:

  • - 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • - 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • - 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

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Источник:
Головнокомандувач ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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