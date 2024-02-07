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Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда

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Все произойдет спокойно

Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда

Головнокомандувач ЗСУ в Телеграм

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Замена Залужного произойдет в ближайшие дни. Все будет спокойно - не так, как все себе представляют. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уходит, сообщает "Украинская Правда".

"Залужному точно не нужны никакие митинги или беспорядки. Если, не дай Бог, кто-то что-то начнет делать, то он тут же выйдет с призывами, что если кому-то хочется продемонстрировать героизм, то идите на фронт", - сообщил УП один из собеседников в Генштабе.

На встрече 29 января Зеленский не называл фамилии того, кто может стать новым главнокомандующим ВСУ. Но дал понять, что ближайшая команда, которая работала с Залужным, должна уйти вместе с ним.

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Источник:
pravda
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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