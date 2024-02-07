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Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

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Законопроект вступит в силу в апреле

Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации без предложений Комитета.

Фракции голосовали так:

  • СН - 178
  • ЕС - 0
  • Батькивщина - 0
  • Платформа за жизнь и мир - 17
  • За будущее - 7
  • Голос - 3
  • Доверие - 18
  • Восстановление Украины - 12
  • Внефракционные - 8

Законопроект об усилении мобилизации может вступить в силу в апреле, - Нардеп Железняк.

Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

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Источник:
TCH
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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