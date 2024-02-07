Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации без предложений Комитета.

Фракции голосовали так:

СН - 178

ЕС - 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир - 17

За будущее - 7

Голос - 3

Доверие - 18

Восстановление Украины - 12

Внефракционные - 8

Законопроект об усилении мобилизации может вступить в силу в апреле, - Нардеп Железняк.

Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.