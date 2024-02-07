Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации
Законопроект вступит в силу в апреле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект #10449 об усилении мобилизации без предложений Комитета.
Фракции голосовали так:
- СН - 178
- ЕС - 0
- Батькивщина - 0
- Платформа за жизнь и мир - 17
- За будущее - 7
- Голос - 3
- Доверие - 18
- Восстановление Украины - 12
- Внефракционные - 8
Законопроект об усилении мобилизации может вступить в силу в апреле, - Нардеп Железняк.
Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.
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Источник:TCH
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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