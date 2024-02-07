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Тестовые образцы украинских "Ланцетов" начнут жечь российские танки в ближайшие месяцы - Федоров

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Дальность полета украинского дрона - до 40 км

Тестовые образцы украинских "Ланцетов" начнут жечь российские танки в ближайшие месяцы - Федоров

Фейсбук сторінка: Михайло Федоров

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Украинские производители разработали аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", работу тестовых образцов этих БпЛА россияне почувствуют в течение двух месяцев. Об этом сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Уже есть боевые применения первых тестовых украинских "Ланцетов": "в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки".

Дальность полета - до 40 км. "На радарах есть несколько компаний, и мы тестируем их продукты. В ближайшие недели решится судьба контрактов", сообщил вице-премьер.

Летом 2023 года Федоров называл российские дроны "большой угрозой, с которой надо работать".

ZALA Lancet - российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero (Ижевский механический завод), имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальная масса - 12 кг.

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Источник:
forbes
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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