Большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому, Киму, Притуле и Кулебе, - опрос

По состоянию на январь украинцы продолжали доверять президенту Владимиру Зеленскому, главе Николаевской ОГА Виталию Киму, Сергею Притуле и главе МИД Дмитрию Кулебе.

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Об этом говорят результаты опроса "Центра Разумкова", который проводился с 19 по 25 января 2024 года.

По данным опроса, доверие к Зеленскому составляет 69%, Киму 58%, к Притуле 54% и к Кулебе (50%).

Большинство опрошенных выразили недоверие лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (80,5%), Алексею Арестовичу (79%), председателю депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрию Бойко (78%), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (70%), народному депутату Марьяне Безуглой (66%), председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии (58%), а также главе ОП Андрею Ермаку (55,5%), и председателю ВРУ Руслану Стефанчуку (50,5%).

Также чаще респонденты выражали доверие, чем недоверие, к советнику председателя ОП Михаилу Подоляку (соответственно 44% и 32%), председателю СБУ Василию Малюку (соответственно 40% и 22%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 33% и 27%), главе МВД Игорю Клименко (соответственно 28% и 23%).

Доли тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет секретарю СНБО Алексею Данилову почти на одинаковом уровне, соответственно 36% и 35,5%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.