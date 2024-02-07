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РФ утром атаковала Харьков ракетами производства КНДР. ФОТО

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Две из пяти ракет были северокорейскими

РФ утром атаковала Харьков ракетами производства КНДР. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две.

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Об этом сообщает начальник Следственное управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства", - рассказал он.

По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

"Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", - констатировал Болвинов.

Напомним, что РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Под ударом оказались Киев, где уже известно о 4 погибших и десятках раненых, Киевская область, Харьков, где есть повреждения нежилой инфраструктуры, Николаев, где погиб один человек, Новомосковск Днепропетровской области и Дрогобыч Львовской области.

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