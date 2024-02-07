Шевченко принял участие в конгрессе УЕФА в Париже

Президент УАФ Андрей Шевченко примет участие в конгрессе УЕФА, который пройдет в Париже в четверг.

Об этом Андрей Николаевич сообщил в соцсетях.

Делегация УАФ уже провела встречи с делегациями Германии и Италии, обсудила ⁠⁠возможность изучения опыта подготовки и обучения тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей.

Также обсуждали заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение Женского Чемпионата мира-2027 и организации благотворительных мероприятий.

Отмечается, что сегодня запланировано еще несколько встреч, о которых президент УАФ пообещал сообщить дополнительно.