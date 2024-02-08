ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.02.24.

За среду, 07 февраля, было ликвидировано еще 910 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 392380 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, 11 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: