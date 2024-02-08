ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 137 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.02.24.
За среду, 07 февраля, было ликвидировано еще 910 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 392380 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, 11 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6383 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 11899 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 9411 (+24) ед,
- РСЗО - 980 (0) ед,
- средства ПВО - 666 (+1) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 325 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14) ед,
- крылатые ракеты - 1880 (+31) ед,
- корабли/катера - 24 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27) ед,
- специальная техника - 1505 (+8) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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