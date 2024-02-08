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ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 137 единиц техники

ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.02.24.

За среду, 07 февраля, было ликвидировано еще 910 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 392380 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 137 единиц техники и вооружения. В частности, 11 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6383 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 11899 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 9411 (+24) ед,
  • РСЗО - 980 (0) ед,
  • средства ПВО - 666 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 325 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14) ед,
  • крылатые ракеты - 1880 (+31) ед,
  • корабли/катера - 24 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27) ед,
  • специальная техника - 1505 (+8) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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