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Силы ПВО этой ночью уничтожали вражеские дроны в четырех областях

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Было уничтожено 11 шахедов

Силы ПВО этой ночью уничтожали вражеские дроны в четырех областях

Zelenskiy Official

Новина українською

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ было ликвидировано 11 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запустили этой ночью для ударов по Украине.

Военные рассказали, что всего в ночь на 8 февраля российские оккупанты запустили 17 барражирующих боеприпасов для нанесения воздушной атаки.

Ударные дроны "Shahed-136/131" противник запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что в результате боевой работы уничтожено 11 вражеских беспилотников в пределах четырех областей, а именно: Николаевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что вечером в среду 7 февраля и ночью в четверг 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед".

В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника. Так, в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed россиян.

Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где также продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы были и в Николаеве.

Представители власти рассказали о последствиях дроновых ударов захватчиков по этим двум городам.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.

А в Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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