В Слуге Народа высказались относительно закона о мобилизации
Пойдет на доработку
Слуга народа
Глава фракции "Слуга Народа" в ВРУ Давид Арахамия высказался относительно законопроекта о мобилизации, который накануне был проголосован депутатами в первом чтении. Арахамия отметил, что некоторые нормы требуют поправок.
"Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению:
1. относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.
2. пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.
3 Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.
Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - написал Арахамия.
Отметим, что ранее относительно закона высказывался омбудсмен, отметив, что законопроект содержит нормы, которые противоречат конституционным правам граждан. Но после консультаций с Министерством обороны омбудсмен рекомендовал депутатам поддержать законопроект.
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