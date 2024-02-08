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В Слуге Народа высказались относительно закона о мобилизации

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Пойдет на доработку

В Слуге Народа высказались относительно закона о мобилизации

Слуга народа

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Глава фракции "Слуга Народа" в ВРУ Давид Арахамия высказался относительно законопроекта о мобилизации, который накануне был проголосован депутатами в первом чтении. Арахамия отметил, что некоторые нормы требуют поправок.

"Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению:

1. относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.

2. пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.

3 Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - написал Арахамия.

Отметим, что ранее относительно закона высказывался омбудсмен, отметив, что законопроект содержит нормы, которые противоречат конституционным правам граждан. Но после консультаций с Министерством обороны омбудсмен рекомендовал депутатам поддержать законопроект.

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Источник:
Давид Арахамія
Опубликовал: Игорь Семйон
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