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Есть три пункта законопроекта о мобилизации, над изменением которых уже начали работать депутаты - Арахамия

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Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде сообщил, что планируют изменить в законопроекте

Есть три пункта законопроекта о мобилизации, над изменением которых уже начали работать депутаты - Арахамия

фото из свободных источников

Новина українською

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, какие пункты в законопроекте о мобилизации планируют изменить.

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета.

Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению:

  • 1. относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.
  • 2. пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.
  • 3 Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много."

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Источник:
Arakhamia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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