Есть три пункта законопроекта о мобилизации, над изменением которых уже начали работать депутаты - Арахамия
Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде сообщил, что планируют изменить в законопроекте
фото из свободных источников
Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, какие пункты в законопроекте о мобилизации планируют изменить.
"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета.
Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению:
- 1. относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.
- 2. пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.
- 3 Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.
Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много."
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Arakhamia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- На третьем месте в УПЛ. Журналист раскрыл суммы зарплат игроков Полесья
- КАН. Кот-д'Ивуар – ДР Конго 1:0. Нападающий дортмундской Боруссии выводит ивуарийцев в финал
- "И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн