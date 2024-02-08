  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов
В тренде

ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов

Общие новости
Обновлено

На Таврическом направлении сожгли вражеского Аллигатора

ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов

wikipedia

Новина українською

На Таврическом направлении сожгли вражеский "Аллигатор". Об этом сообщил Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известен как "Аллигатор") - российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость единицы: 16,1 млн долларов США

По теме
yellow-arrow
Есть три пункта законопроекта о мобилизации, над изменением которых уже начали работать депутаты - Арахамия
yellow-arrow
В Слуге Народа высказались относительно закона о мобилизации
yellow-arrow
Силы ПВО этой ночью уничтожали вражеские дроны в четырех областях
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PresscentrTavria
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости