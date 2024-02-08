ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов
На Таврическом направлении сожгли вражеского Аллигатора
wikipedia
На Таврическом направлении сожгли вражеский "Аллигатор". Об этом сообщил Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.
Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известен как "Аллигатор") - российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость единицы: 16,1 млн долларов США
Популярное сейчас
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе
- ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- "И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО