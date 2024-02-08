ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов

На Таврическом направлении сожгли вражеский "Аллигатор". Об этом сообщил Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

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7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известен как "Аллигатор") - российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость единицы: 16,1 млн долларов США