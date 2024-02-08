КМ. Шахтёр - Аркадаг 4:1. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" успешно продолжил подготовку к весенней части сезона украинской Премьер-лиги. Сегодня, 8 февраля, "горняки" разгромно победили чемпиона Туркменистана – "Аркадаг". Счет поединка – 4:1.

В первом тайме голами с пенальти отличились Эгиналдо и Гочолеишвили. После этого туркмены сократили отставание в счете, но во второй половине встречи "оранжево-черные" забили еще дважды.

Напомним, сегодня "Шахтер" проведет еще один товарищеский матч. Соперник дончан – польская "Лехия".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год

"Шахтер" - "Аркодаг" 4:1

Голы: Эгиналдо, 25 (пин.), 70, Гочолеишвили, 37 (пин.), Педриньо, 90+2 – 32.