КМ. Шахтёр - Аркадаг 4:1. Видео голов и обзор матча
Проблем не возникло
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" успешно продолжил подготовку к весенней части сезона украинской Премьер-лиги. Сегодня, 8 февраля, "горняки" разгромно победили чемпиона Туркменистана – "Аркадаг". Счет поединка – 4:1.
В первом тайме голами с пенальти отличились Эгиналдо и Гочолеишвили. После этого туркмены сократили отставание в счете, но во второй половине встречи "оранжево-черные" забили еще дважды.
Напомним, сегодня "Шахтер" проведет еще один товарищеский матч. Соперник дончан – польская "Лехия".
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Шахтер" - "Аркодаг" 4:1
Голы: Эгиналдо, 25 (пин.), 70, Гочолеишвили, 37 (пин.), Педриньо, 90+2 – 32.
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