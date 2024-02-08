На место Залужного Зеленский назначил Александра Сырского
Уже официально
Телеграм-канал Сирського
В четверг, восьмого февраля, должности Главнокомандующего ВСУ лишился Валерий Залужный. Сначала его поблагодарил за работу Владимир Зеленский, а затем министр Умеров официально объявил об отставке.
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Вскоре президент страны официально объявил о новом Главнокомандующем ВСУ - им стал Александр Сырский.
"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции.
Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт - на службе государству, - заявил Зеленский.
Отметим, что Залужному предложили остаться в команде, но на другой должности.
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