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На место Залужного Зеленский назначил Александра Сырского

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Уже официально

На место Залужного Зеленский назначил Александра Сырского

Телеграм-канал Сирського

Новина українською

В четверг, восьмого февраля, должности Главнокомандующего ВСУ лишился Валерий Залужный. Сначала его поблагодарил за работу Владимир Зеленский, а затем министр Умеров официально объявил об отставке.

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Вскоре президент страны официально объявил о новом Главнокомандующем ВСУ - им стал Александр Сырский.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции.

Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт - на службе государству, - заявил Зеленский.

Отметим, что Залужному предложили остаться в команде, но на другой должности.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
08.02.2024 в 19:49
Не робіть з Залужного бронзового ідола. Від зміни під Авдіївкою мало що зміниться. Потрібно боєприпаси і людей.
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Комментарии 5
Romanik2806 (Киев)
08.02.2024 в 19:49
Не робіть з Залужного бронзового ідола. Від зміни під Авдіївкою мало що зміниться. Потрібно боєприпаси і людей.
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0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2024 в 20:03
То треба зробити ідола із Зе, який і перед могилою буде думати про власний рейтинг.
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aleks68
08.02.2024 в 20:03
зеленский-"святой"?придёт день и ему придётся отвечать за шаурму,желание посмотреть в глаза одному ...... ,перестать стрелять и всё несделанное перед нападением паРаши.и его прихвостням ермаку,татарову,арахамии и им подобным.главное не дать им сбежать
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2
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Gican85 (Киев)
08.02.2024 в 19:04
Не назначил, а сказали назначить
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2024 в 18:50
зря --депутаты добились своего убрали Залужного --что дальше кто следующий
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