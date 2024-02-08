Украина вернула из российского плена еще 100 своих защитников
Состоялся обмен 100 на 100
t.me/V_Zelenskiy_official
Украина провела очередной обмен пленниками с Российской Федерацией. В результате домой вернулись 100 защитников.
Об этом сообщает президента Владимир Зеленский в соцсетях.
"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя.
Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!
Наша команда, которая занимается обменами, - спасибо за нужный стране результат!", - сказал Зеленский.
Следует отметить, что первым об обмене пленными по формуле 100 на 100 сообщило министерство обороны России.
В ведомстве страны-агрессора утверждали, что при возвращении окупантов из плена посредническое участие гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты.
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