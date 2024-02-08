Украина вернула из российского плена еще 100 своих защитников

Украина провела очередной обмен пленниками с Российской Федерацией. В результате домой вернулись 100 защитников.

Об этом сообщает президента Владимир Зеленский в соцсетях.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя.

Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!

Наша команда, которая занимается обменами, - спасибо за нужный стране результат!", - сказал Зеленский.