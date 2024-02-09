Шевченко: Говорили с Инфантино о том, как мы можем не просто сохранить футбол в Украине, но и развивать его во время войны

Президент УАФ Андрей Шевченко в Париже провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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Господин Инфантино отметил, что статус президента Шевченко как иконы национального футбола и его видение будущего игры позволят украинскому футболу двигаться вперед и вверх. Шевченко, единогласно избранный президентом УАФ, а ранее возглавлявший национальную сборную Украины, сказал, что они с господином Инфантино обсудили ряд тем во время встречи.

Он также признал важную роль ФИФА в поддержке УАФ, а также через такие инициативы, как программа FIFA Forward, FIFA Football for Schools и FIFA Talent Development Scheme — формировании украинского общества и воспитании нового поколения Шевченко.