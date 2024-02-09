ВСУ уничтожили более 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 09.02.24.

За четверг, 08 февраля, было ликвидировано еще 910 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 393290 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники и вооружения. В частности, 2 танка, 22 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6385 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 11921 (+22) ед,

артиллерийских систем - 9435 (+24) ед,

РСЗО - 980 (+1) ед,

средства ПВО - 666 (0) ед,

самолетов - 332 (0) ед,

вертолетов - 325 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18) ед,

крылатые ракеты - 1881 (+1) ед,

корабли/катера - 24 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед,

специальная техника - 1509 (+4) ед.