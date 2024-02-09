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Войска рф ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

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Силы ПВО уничтожили 10 Шахедов

Войска рф ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Генштаб

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Войска рф сегодня ночью, 9 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов".

"В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда в Крыму и Курской области рф", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Сообщается, что в результате атаки были слышны взрывы в Харьковской области. Позже стало известно, что враг ударил по гостинице и жилым домам. Пострадал по меньшей мере один человек.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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