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В интервью Такеру Путин демонстрировал письма Богдана Хмельницкого московскому царю

Общие новости

Так обосновывал маразм про "один народ" и прочее

В интервью Такеру Путин демонстрировал письма Богдана Хмельницкого московскому царю

Getty Images / Global Images Ukraine

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На России состоялось большое, более двухчасовое интервью местного диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Среди прочего, в разговоре с так называемым журналистом Путин демонстрировал "артефакты".

В частности, как он утверждал, в его распоряжении были копии писем Богдана Хмельницкого московскому царю – их Путин подарил интервьюеру. Свой поступок приволочить эти письма на интервью Путин мотивировал желанием доказать утверждение об "одном народе", а также подчеркнуть "серьезность разговора".

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Напомним, что по свидетельствам историков, Богдан Хмельницкий в период с 1648-го по 1652 год вел переговоры с Московским царем Алексеем Михайловичем. Он пытался получить союзника и опору в поддержке казачества.

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Источник:
Такер Карлсон
Опубликовал: Игорь Семйон
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